養老は「焼肉街道」岐阜県は2026年1月21日、養老町で整備していた一般県道養老垂井線の「橋爪大橋」が2月21日に開通すると発表しました。 【名神直結！】これが「焼肉街道」への橋です（地図／写真）スマートICがある名神高速の養老SA付近で、牧田川を渡る新たな橋です。牧田川の南側を通る県道南濃関ケ原線から名神へのアクセスが向上するとともに、「災害時に有効に機能する道路ネットワーク」が確保されるとしています。