『ばけばけ』（NHK総合）第82話では、サワ（円井わん）がトキ（髙石あかり）への思いを打ち明けた。 参考：『ばけばけ』第83話、サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）が2人でお昼を食べに出かける 松江新報の『ヘブン先生日録』は、最近ネタが枯渇気味。そんな折、ヘブン（トミー・バストウ）が、サワとの関係を記事にしてみてはどうかと提案する。勉強を頑張っている友人を応援する趣旨で、サワの名前は伏せて記事