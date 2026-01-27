ソラシドエアは、旅客サービスシステム刷新に伴い、特典航空券の取り扱いを5月19日搭乗分から変更する。5月18日までの搭乗分は、同19日以降の搭乗分へ予約変更できない。払い戻し後に再予約が必要になるほか、両期間の搭乗分を同一予約として取り扱わない。有効期限は、これまでの発券日の翌日から1年のほか、交換に使ったマイルの有効期限を要件に加え、いずれか短い方が適応になる。一部使用済みの場合は、運送開始日翌日から1年