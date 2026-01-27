1年の多くを日本のどこかで過ごすトラベルライターの間庭典子。街を学び、街を遊ぶ「街ナカ旅」に目覚め、各都市を巡るように。「テンションあがる『街ナカ』ホテル」ブランドの『OMO（おも）』はそんなときの名サポーターだ。そんな施設をフル活用するためのトリセツを紹介しつつ、OMO周辺の街を探索。今回は、港町・横浜の馬車道へ。地上154m、コンセプトは「360°天空のボヤージュ」2026年1月15日に開業したばかりの『OMO5 横浜