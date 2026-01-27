衆議院議員選挙がきょう公示され、山形県内ではこれまでに3つの選挙区に10人が立候補しています。 【写真を見る】衆議院選挙が公示山形県1区の第一声は12日間の選挙戦がスタート山形県は3選挙区に10人が立候補 各候補者はけさ第一声をあげ、12日間の選挙戦が始まりました。 県1区に立候補したのは、届け出順に、自民党の新人・遠藤寛明さん（39）、中道改革連合の前職・原田和広さん（52）、参政党の新人・櫻田恭子