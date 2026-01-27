アップルは、Apple Watch用の新しいバンド「Unity Connection ブレイデッドソロループ」を発売した。価格は1万4800円。オンラインストアとApple Storeアプリでは27日から注文を受け付けており、Apple Storeの店舗では今週後半から販売する。 「Unity Connection ブレイデッドソロループ」は、黒人歴史月間（Black History Month）を記念した新しいデザインで、汎アフリカ旗の色（赤、緑、黒）をあしらってい