鶴岡市によりますと、26日の午後9時45分ごろ、山形県鶴岡市森片地内でクマ2頭が目撃されました。 【写真を見る】鶴岡市でクマ2頭目撃市が注意呼びかけ（山形） クマの体長は、1頭が1.2メートルで、もう1頭が80センチメートルとみられています。 クマのその後の行方はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。