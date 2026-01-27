俳優の山本舞香さんは1月25日、自身のInstagramを更新。夫でロックバンド・MY FIRST STORYのHiroさんの幼少期ショットを披露しました。【写真】夫・マイファスHiroの幼少期ショット「ずっと幸せな2人でいてね」山本さんは「Happy 32nd Birthday.@hiro_mfs_official」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は豪華なバースデーケーキの写真で、イチゴが美しく並べられ、飴細工の蝶が優雅に添えられています。2枚目はHiroさんの幼少期シ