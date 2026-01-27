１月２７日公示された衆議院選挙。近畿２府４県の小選挙区には午前１１時までに１９６人が立候補を届け出ています。衆議院大阪１６区に午前１１時までに立候補を届け出たのは４人です。▽自民党公認の新人・葉田治央さん（４６）▽日本維新の会公認の前職・黒田征樹さん（４６）▽中道改革連合公認の前職・森山浩行さん（５４）▽参政党公認の新人・池上和日子さん（４１）自民公認の新人・葉田治央さんは、社会保険