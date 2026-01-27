衆議院選挙が公示され、広島県内6つの小選挙区にこれまでに25人が立候補し、12日間の選挙戦が幕を開けました。立候補の受け付けは、午前8時半から始まり、これまでに25人が届け出を済ませました。県内6つの小選挙区ごとの立候補者は、1区が7人。2区が4人。3区が5人。4区が3人。5区が3人。6区が3人です。（25）□おばけ候補者たちは第一声をあげ、政策を訴えています。選挙戦では、物価高対策や外交・安全保障などが主な争点となる