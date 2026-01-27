庄原市東城町のリンゴ園ではリンゴの枝の剪定作業が始まっています。標高600メートルに位置する庄原市東城町の岩本観光りんご園です。2.5ヘクタールの園内でつがるやフジなどおよそ30種類のリンゴを栽培しており、枝の剪定が行われています。剪定は木が眠っている冬の間に伸びた枝を切り落とし、太陽の光が十分に当たるようにするものです。■岩本観光りんご園岩本拓海さん「（お客さんに）リンゴを食べてもらい美味