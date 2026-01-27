妊娠をめぐる将棋のタイトル戦の規定について問題を提起した福間香奈女流六冠が挑戦する棋士編入試験５番勝負の第１局が、大阪で始まりました。「女流棋士」は藤井聡太六冠らが属する「棋士」とは別のプロ制度で、公式戦での勝率など一定の条件を満たすと編入試験に挑むことができます。福間女流六冠は結婚・出産を経て二度目の挑戦です。