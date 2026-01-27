矢野経済研究所は、国内の審美・矯正歯科市場を調査し、施術別の動向、審美・矯正歯科・クリニックの実態、将来展望を明らかにした。その結果、2024年の審美・矯正歯科市場規模は前年比103.2％の7697億円の見込であることがわかった。矯正歯科は新型コロナウイルス禍を契機に急拡大、マウスピース矯正の興味・関心が進むとみられる。2024年の審美・矯正歯科の市場規模は歯科医院自由診療収益ベースで、前年比103.2％の7697億円を見