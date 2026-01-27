「しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ」グローバル刃物メーカーの貝印は、食材保存のほか様々な調理にも使えるシリコーン保存バッグから、ボウル代わりにもなる「しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ」を、1月26日から、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンターなど（店舗によって入荷日が前後する）で発売する。素材には、耐熱・耐冷性に優れた100％プラチナシリコーンを採用。幅広い温度に対応