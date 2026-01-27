アニメ『呪術廻戦』の公式Xで禪院家の家系図が公開された。23日に放送された第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第4話（通算51話）「葦を啣む」では、禪院真希と禪院家の戦闘シーンが描かれており、家系図では、登場人物の家系図がわかりやすく紹介されている。【画像】わかりやすい！公開された『呪術廻戦』禪院家の家系図家系図には真希はもちろん、伏黒恵も紹介されている。『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」