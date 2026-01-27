ヨーロッパ委員会は26日、X社に対し、SNSに搭載している生成AI「Grok」が性的画像などの違法なコンテンツを拡散したかなどについて調査を開始すると発表しました。EU＝ヨーロッパ連合の執行機関であるヨーロッパ委員会は26日、X社がオンライン上の違法で有害なコンテンツへの対策強化を求めるEUのデジタルサービス法に違反している疑いがあるとして、調査を開始すると発表しました。SNSに搭載している生成AI「Grok」が性的画像など