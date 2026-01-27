2月8日投開票の衆議院議員選挙が公示され、12日間の選挙戦の幕が明けました。 27日午前11時の時点で、熊本県内4つの選挙区に合わせて14人が立候補を済ませました。 【写真を見る】衆議院選挙が公示熊本県4選挙区に14人が立候補（午前11時時点） 立候補の受付は午後5時までです。 県選挙管理委員会によりますと、1月26日時点の県内の有権者は141万5562人です。 立候補者一覧（27日午前11時時点・届け出順） 熊本1区 参政党