第51回衆議院選挙が公示され、各党の党首が各地で支持を呼びかけました。選挙戦の注目ポイントについて伝えてもらいます。自民・維新の与党が過半数の議席を確保し、高市政権が継続するかが焦点です。高市首相は今回の勝敗ラインを「与党で過半数」の233議席に設定していて、下回った場合「退陣」するとしています。また、古屋選対委員長は勝敗ラインを自民党単独での過半数の確保としています。ある自民党幹部は、高い内閣支持率