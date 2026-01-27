３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」を日本国内で生中継する米動画配信大手ネットフリックスは２６日、日本代表選手の出身地などでパブリックビューイング（ＰＶ）を開催すると発表した。日本戦の全試合を対象に、選手の出身地の自治体、出身校が主催し、ネットフリックスが共催する形で、全国３０か所で実施する予定。