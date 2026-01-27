区の条例で禁止されている平日に、民泊を営業したなどの疑いで運営会社が書類送検されました。民泊運営会社「Kーcarve life」と経営者の男女2人は、荒川区の条例で民泊営業が禁止されている平日に客を泊めていたにも関わらず、区には土日しか宿泊させていないと虚偽報告をしたなど、民泊新法違反の疑いが持たれています。業務改善命令が出されていましたが従わなかったため、2025年11月、警視庁が家宅捜索に入っていました。経営者