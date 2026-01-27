米レビューサイトのより、サム・ライミ監督の最新作『HELP/復讐島』スコアが発表された。 本記事時点でレビュー件数は53件、スコアは92%の好スタートとなった。『スパイダーマン2』（2004）の93%と並ぶ、キャリア最高評価の一作となりそうだ。 https://www.rottentomatoes.com/m/send_help もしもパワハラ“クソ上司”と無人島で二人きりになったら──あなたなら、どうする？ コンサル会社の戦略チ