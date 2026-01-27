【「機動警察パトレイバー 劇場版」4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）】 1月28日 発売 価格：14,300円 バンダイナムコフィルムワークスは、アニメ「機動警察パトレイバー 劇場版」の4K ULTRA HD Blu-rayとBlu-rayをセットにした「機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション」を1月28日に発売する