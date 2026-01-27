愛知県競馬組合は1月26日、2025年において名古屋競馬の発展に貢献し、顕著な功績を残した競走馬、調教師、騎手、きゅう務員らを対象とした表彰を発表した。競走馬部門では、デビューから重賞5勝を挙げたケイズレーヴをはじめ、計6頭が選出された。2歳馬ではゴールドウィング賞を制したアストラビアンコ、3歳馬ではグランダム・ジャパン2025・3歳シーズンを総合優勝したコパノエミリアや、東海優駿を制したサンヨウテイオウが表