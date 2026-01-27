【モデルプレス＝2026/01/27】元AKB48の河西智美が1月25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのミニスカート姿を公開した。【写真】28kg減話題の元AKB「大人可愛いミニスカ姿」話題の防寒ディズニコーデ◆河西智美、ミニスカセットアップ姿披露河西は「この日はシェリーメイみたいなふわふわのセットアップにしたよ」とつづり、白のセットアップコーディネートを披露。「防寒にガチだからヒートテック×2→ニット