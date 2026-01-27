日本が大会史上初の連覇を果たしたU-23アジアカップで、韓国は4位に終わった。大会で露呈した現実を直視しなければ、「最大の目標」である今秋の名古屋アジア競技大会の展望も暗くなるしかない。イ・ミンソン監督が率いるU-23韓国代表は、1月24日（日本時間）に行われたU-23アジアカップの3位決定戦でベトナムと対戦。延長を含む120分を2-2で終え、PK戦（6-7）の末に敗れた。【注目】日本はおろか「中国より下」…立場を失う韓国サ