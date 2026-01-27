世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年1月28日（水）・29日（木）の2日間限定で、恒例の「肉の日」キャンペーンを開催する。※文中の価格は全て税込【画像】今回安くなる「肉系ピザ」を全て見る「肉の日」キャンペーンは、毎月28日・29日（2月は27日・28日）に開催されている人気企画。今回の1つ目の対象商品は、「ペパロニクラシック／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」。通常料金2,345円がテイクアウトで1,12