普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「弥立つ」はなんて読む？「弥」は、弥生（やよい）などに使われているイメージが強い漢字ですよね。日常的にはあまり使わない漢字なので、ほかの読み方が思いつかない方も多いのではないでしょうか。「弥