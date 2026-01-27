北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が25日、万寿台（マンスデ）創作社を訪れてロシア派遣兵を称える彫刻の制作を指導した。朝鮮中央通信が伝えた。朝鮮労働党中央委員会の幹部と努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相が同行した。万寿台創作社は1959年に設立された。金日成、金正日、金正恩の偶像化作品や、主体思想塔、革命記念碑などのプロパガンダ作品を製作する。2017年には金正恩氏の資金源と見なされて、国連安保理の制裁リスト