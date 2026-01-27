ドライバーに対してより純粋なスポーツカー体験を提供するモデル ポルシェ911T（901型／1970年）｜Porsche 911T（Type 901/1970） 初代モデルの誕生以来、60余年という時間を生き抜いてきたポルシェ911。そんなこのモデルのラインナップに現在用意されているカレラTグレードのルーツといえるのが、1968年にデビューした「911T」という存在だ。911Tはドライバーに対してより純粋なス