２４日、北京世園第４回花灯芸術祭のイルミネーション。（北京＝新華社記者／単宇蒅）【新華社北京1月27日】中国北京市延慶区の北京世園国際観光リゾートで、北京世園第4回花灯（飾りちょうちん）芸術祭「天宮灯会」が23日から開かれている。会場では名作アニメ映画「大閙天宮（大暴れ孫悟空）」の幻想的な世界が再現され、濃厚な祝祭ムードを作り出している。会期は3月8日まで。２４日、北京世園第４回花灯芸術祭のイルミ