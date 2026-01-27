スペイン、ポルトガル、モロッコが共催する2030年W杯について、決勝はスペインで行われると同国サッカー連盟のラファエル・ルザン会長が明言した。26日に複数の地元メディアが報じた。決勝の開催地については未発表だったが、同氏は26日のマドリード・スポーツ・プレス協会主催の授賞式の壇上で「スペインは長年にわたり実績のある組織力を持っており、スペインが30年のW杯を主導し、決勝はここで開催される」と語ったという。