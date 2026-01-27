27日（火）日本海側で雨や湿った雪が降り、雪解けによる事故に注意が必要です。＜27日（火）の天気＞日本海から低気圧が近づき、夜にかけて北日本に接近する見込みです。能登半島ではすでに雨が降り出していて、午後は日本海側の広い範囲で雨や湿った雪が降るでしょう。低気圧に向かう南風で気温が上がるため、山陰や北陸の沿岸部は雨、東北でも湿った雪になりそうです。積雪の多い地域ではなだれのほか、水分を含んだ重たい雪が屋