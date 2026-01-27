株式会社マイナビ（東京都千代田区）が運営する情報発信専門サイト『マイナビ進学総合研究所』は、このほど「大学認知度・イメージ調査（2025）」の結果を発表しました。同調査によると、大学認知度ランキングは、関東・甲信越エリアが「早稲田大学」、関西エリアでは「近畿大学」がそれぞれ1位となりました。【調査結果を見る】エリア別「大学認知度」ランキング調査は、『マイナビ進学』会員リストより抽出した全国の2026年3月卒