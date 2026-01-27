ABCテレビは、1月23日に放送した「探偵!ナイトスクープ」について、「放送内容の一部について誤解を招く受け止めが広がっていることを重く受け止めています」と声明を発表した。【写真】「探偵！ナイトスクープ」が発表した番組についての説明視聴者から寄せられた依頼に基づき、?タレント探偵?が調査する番組。この日の放送では、お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやさんが依頼を引き受けた。6人兄弟の長男である小学6年生から「