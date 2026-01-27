私（アイ）は夫のマサヒロと、2人の息子ハヤトとダイチの4人家族です。私たちはハヤトが希望するA中学に入れるように、家族総出で必死のサポートを始めたのでした。この調子で成績を上げていけば、A中学への受験に間に合うかも……そう思っていたところなのに、ハヤトは私たちに嘘をついて遊びに行っていたことが発覚してしまうのでした。「ただ遊びたかった」ハヤトの言葉に私は怒りが収まりませんでした。家族総出でサポートをし