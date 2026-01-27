衆議院選挙が公示され、これまでに香川の3つの選挙区には合わせて10人が立候補を届け出ました。顔ぶれを届け出順にお伝えします。 【写真を見る】【衆議院選挙公示】香川は3つの選挙区に10人が立候補 香川1区には中道改革連合の前職、自民党の前職、参政党の新人、共産党の新人の合わせて4人が立候補しています。【画像①】 香川2区には国民民主党の前職、自民党の前職、参政党の新人の合わせて3人が立候補しています。