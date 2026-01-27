ソフトバンクは27日、本拠地みずほペイペイドームの外野フェンスに「LEDリボンビジョン」を設置すると発表した。またグラウンドに新たな人工芝を導入し、防球ネットの張り替えも行う。3月3日のヤクルトとのオープン戦から稼働する予定。?LEDリボンビジョン両翼のファウルポールを結ぶ全長186メートルのリボンビジョンを導入する。NPBの本拠地球場では希少なセンター部分までつないだシームレス仕様。表示面積は、NPB本拠地球