¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×Èë½ñÌò¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ßÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÁýÅÄ¼Ó¿¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Î¤ª°áÁõ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÄ¹Âµ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢É¨¾å¤Þ¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤òÈäÏª¡£ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Î¶»¸µ¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤Î