三重県尾鷲市で、大根を使った郷土料理「ときわ漬け」作りが最盛期を迎えています。尾鷲市では地元の女性らが連日、ときわ漬け作りに追われています。ときわ漬けは、下処理した大根を樽の中に並べて塩で一週間漬けこんだあと、カツオ節や唐辛子などを混ぜ合わせた調味液でさらに1週間漬け込むと完成します。今年は天候に恵まれいい大根が育ち、美味しいときわ漬けが出来たということです。作業は2月中旬まで行われ、およ