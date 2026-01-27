衆議院選挙が公示されました。県内６つの小選挙区に２５人が立候補を届け出ています。 立候補者の受け付けは県庁で午前８時半から始まり、届け出の順番を決めるくじ引きが行われました。それぞれの陣営には街頭演説で掲げる旗などいわゆる「選挙の７つ道具」が配られました。 県内６つの小選挙区には前職９人と新人１６人の合わせて２５人が立候補を届け出ています。 ●広島１区 山田 肇（３６）参政・新 産原 稔文（５８）無