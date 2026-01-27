衆議院議員選挙が27日朝、公示されました。 県内3つの選挙区ではこれまでに計10人が立候補しています。 【長崎1区】 長崎1区には届け出順に ▼共産・新人の 内田 隆英 候補(70) ▼参政・新人の 松石 宗平 候補(50) ▼自民・新人の 浅田 眞澄美 候補(59) ▼維新・新人の 山田 博司 候補(55) ▼国民・前職の 西岡 秀子 候補(61) 計5人が立候補しています。 内田 隆英 候補 「賃金を引き上げそして暮らしの