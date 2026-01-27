ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤ËÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦µÈÅÄÍ¥Íø¤¬¡¢Á´ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊUSLPGA¡Ë¤ÈÁ´ÊÆ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊUSGA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖGirls Golf Championship¡×¤ÎÆüËÜÍ½Áª²ñ¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆSMBC¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢Âç²ñ¤Ï¡ÖµÈÅÄÍ¥Íø¡ßSMBC Girls Golf Championship-ÆüËÜÍ½Áª²ñ-¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ó¤òÅê¤²¤Æ¤´Ëþ±Ù¤Î½ÂÌîÆü¸þ»ÒÂç²ñ¤Ï2026Ç¯3·î14Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÀéÍÕ°Ð¶ù¥´¥ë