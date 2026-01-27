将棋の福間香奈女流六冠（清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花、33）が挑む棋士編入試験第1局が1月27日に大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、試験官を務める山下数毅四段（17）と現在対局中だ。注目の一戦は、福間女流六冠が先手中飛車を志向。強敵を相手に初戦白星を飾ることができるか。【中継】山下四段VS福間女流六冠 注目の第1局（生中継中）歴史の扉は開くのか。福間女流六冠の2度目の挑戦となる