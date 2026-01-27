アメリカのトランプ大統領は、韓国に対する自動車関税や「相互関税」を現在の15％から25％に引き上げると表明しました。トランプ大統領は26日、SNSで、李在明大統領と合意した関税措置について「なぜ韓国の議会は承認しないのか？」と投稿。合意が履行されていないとして、▼自動車と木材、医薬品への関税や、▼「相互関税」を25％に引き上げると表明しました。両国は、関税の引き下げと、韓国がアメリカにあわせて3500億ドルを投