俳優の宇梶剛士（63）が、24日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後8・00）に出演。下積み時代の運命の出会いを回想した。MCの「メッセンジャー」黒田有、「チュートリアル」徳井義実と3人で大阪のスポットを巡る企画。そこで宇梶の俳優デビュー時代にさかのぼった。まだ役もない下積み時代、錦野旦の付き人をしていた。ある時「台本を取ってこい」と言われて、撮影所に入るとのちの師匠になる菅原文太がいた。宇梶