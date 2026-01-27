群馬・邑楽町で20日、信号無視で右折レーンを直進し、交差点を突っ切る車がカメラに捉えられた。一方、さいたま市・岩槻区で19日、赤信号にも関わらず減速せずに交差点へ進入する車が出没。左折してきた車と衝突寸前で、事故につながりかねない状況だったという。右折レーン“直進”…信号無視する車群馬・邑楽町で20日午前8時頃に撮影されたのは、右折レーンを直進し、交差点を走り抜ける黒い車だ。横断歩道の信号は青だったため