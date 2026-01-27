イラン情勢が緊迫する中、アメリカ軍の原子力空母が中東に到着しました。トランプ大統領は軍事介入を排除しておらず、イランへの圧力をさらに強めています。アメリカ軍は26日、原子力空母「エイブラハム・リンカーン」が中東地域に到着したことを明らかにしました。トランプ大統領は26日、アメリカのニュースサイトアクシオスのインタビューで、「イランの近くに大規模な艦隊を配置した」「ベネズエラの軍事作戦よりも大規模だ」と