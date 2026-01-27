俳優・加賀まりこが、“和製ブリジット・バルドー”“小悪魔”などと呼ばれていたデビュー当時の自身について「小憎らしかった」と語った。【映像】「小悪魔」と呼ばれた10代の加賀まりこ加賀は、1月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、“60年来の親友”である俳優・眞奈美とともに出演。冒頭で加賀は「今日はもう眞奈美にさんの付き人でございますから」と自己紹介。黒柳から「どういうこと？」と聞かれると、