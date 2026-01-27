ドジャースのワールドシリーズＭＶＰ男・山本由伸投手（２７）が、２大会連続となるＷＢＣ出場が正式に決まったことを受け、海外では所属球団の３連覇に向けて不安が伝えられている。日本代表を率いる井端監督は２６日に山本の参戦を発表し、本人も「素晴らしいチームメート、頼もしいスタッフの皆さんと一丸となって一番を目指します」とのコメントを寄せた。侍ジャパンにとっては最高の朗報となったが、ドジャースのワールド