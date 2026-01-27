衆院選（２月８日投開票）が２７日公示され、参政党の神谷宗幣代表は東京駅前の丸の内中央広場で第一声を上げた。東京選挙区から立候補した候補者が集結した中、マイクを握った神谷氏は「参政党にとって、４回目の選挙。今回は北海道から沖縄まですべての県に候補者を立てます。合計１９０名です。自民党、中道に次いで３番目の規模」と切り出した。続けて「昨日まで公開討論会が繰り返され、どこの局でも聞かれるのは『解散